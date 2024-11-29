В рубашке и брючном костюме: королева Мэри предстала на публике в стильном деловом луке

Королева Дании сегодня появилась в стильном аутфите на мероприятии в Копенгагене.

Ее Величество королева Мэри выступила с речью по прибытии на мероприятие AFTRYK, организованное фондом Мэри. Фонд работает над такими проблемами, как травля и благополучие, одиночество и домашнее насилие в Дании, Австралии (откуда королева родом) и остальном мире.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Выглядела королева, как всегда стильно в рубашке с белым воротником в тонкую полоску, шерстяном сером брючном костюме, к которому подобрала серые замшевые сапоги на каблуках. На пальце у Мэри сверкало кольцо с крупным бриллиантом, также она сделала маникюр неброским цветом, волосы уложила красивыми локонами и сделала дневной макияж.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Мэри в королевском Instagram объявила, что запустит подкаст о здоровье. А в прессе тут же написали, что Ее Величество идет по стопам Меган Маркл, жены принца Гарри, которая ранее уже записывала подкаст.

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