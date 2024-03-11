В рубашке и джинсах-скинни: Меган Маркл с мужем Гарри совершили неожиданный визит в Остине

На прошлой неделе Меган и Гарри побывали в Остине, в Техасе, где герцогиня Сассекская выступила на конференции South by Southwest.

Ее необычный образ с этого мероприятия мы показывали вам ранее. Но не только для участия в конференции Меган и Гарри приезжали в Остин.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские тайно посетили Увальде, чтобы встретиться с семьей Ирмы Гарсиа, учительницы, погибшей в результате стрельбы в школе в 2022 году. Пара провела время с родственниками Ирмы и даже присоединились к семейному празднованию дня рождения. Снимками с визита поделились в соцсети X.

История Ирмы тронула многие сердца. Ее муж Джо скончался от сердечного приступа всего через два дня после трагедии, пишет express. Семья была рада их видеть, а племянник Ирмы Джон Мартинес написал:

"Меган Маркл и принц Гарри приходили ко мне домой! Они такая красивая пара, и я так счастлив – так рад, что они пришли проведать семью!".

MEGHAN MARKLE AND PRINCE HARRY CAME TO MY HOUSE !?!?!?! they’re such a beautiful couple and i’m so blessed, so glad they came to check up on the family #UvaldeStrong #MeghanMarkle #PrinceHarry pic.twitter.com/QdeZByhrCq — JohnMtz ☀️ (@fuhknjo) March 9, 2024

Герцогиня выбрала для этого выхода черную рубашку и черные джинсы-скинни и была обута в балетки. У нее были распущены волосы, макияж на лице, а из украшений несколько золотых браслетов и часы на запястье, серьги в ушах и помолвочное кольцо на пальце.

Prince Harry and Meghan Markle singing happy birthday to my mom ❤️ pic.twitter.com/fss3TMmM6i — JohnMtz ☀️ (@fuhknjo) March 9, 2024

Меган ранее посещала Увальде вскоре после печального события в 2022 году, чтобы почтить память жертв. Ее видели возле здания суда округа Увальде, оставляющей белые розы у мемориала.

Меган Маркл в 2022 году / Фото: Associated Press

Позже Меган связалась с сестрой Ирмы, чтобы узнать, как поживает семья, особенно четверо детей Ирмы, потерявших обоих родителей. Ирма стала одной из жертв стрельбы 24 мая в начальной школе Робба, где трагически погибли два учителя и 19 детей.

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