В рубашке и коротких шортах: стильная Скарлетт Йоханссон появилась на публике

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

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На CinemaCon 2025 в Лас-Вегасе в среду, 2 апреля, Скарлетт Йоханссон представила подробности, кадры и ранее не публиковавшиеся фотографии из последней части франшизы «Парк Юрского периода».

«Последние 15 лет я всю жизнь мечтала сняться в фильме о Юрском периоде. Каждый раз, когда я слышала, что они снимают фильм, я звонила и говорила: „Я свободна“, — сказала Йоханссон, отметив, что она открыта для исполнения любой роли, пишет People.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images

Скарлетт появилась на мероприятии в рубашке и коротких шортах цвета кпучино и обула лаковые остроносые туфли на каблуках. Белокурые волосы Йоханссон уложила красивыми волнами, а также сделала макияж глаз со стрелками и немного подчеркнула губы.

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Напомним, недавно мы рассказывали, что Скарлетт Йоханссон и ее муж комик Колин Джост посетили вечеринку по случаю 50-летнего юбилея шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Getty Images Скарлетт Йоханссон / © Associated Press Скарлетт Йоханссон / © Associated Press