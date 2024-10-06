В рубашке в клетку и рыжей куртке: Джеймс Миддлтон посетил книжную презентацию

Брат принцессы Уэльской позировал с собаками-терапевтами в честь Дня собак в Челси.

37-летний Джеймс Миддлтон посетил книжный магазин Taschen в Лондоне, чтобы подписать экземпляры своей книги "Познакомьтесь с Эллой: собака, которая спасла мою жизнь", а также встретиться с публикой.

Пока Джеймс подписывал экземпляры своей книги для восторженных посетителей, он смог познакомиться с несколькими великолепными собаками, включая собаку-терапевта, с которой он нашел время сфотографироваться.

Выступление Миддлтона было организовано в поддержку благотворительной организации Pets As Therapy, цель которой — улучшение здоровья и благополучия тысяч людей по всей Великобритании.

Джеймс Миддлтон / Фото: Getty Images

Джеймс был одет в элегантную оранжевую замшевую куртку, которую он дополнил рубашкой в ​​клетку на пуговицах, серыми штанами и белыми кроссовками.

Напомним, недавно Джеймс в честь годовщины своей свадьбы с Ализе Тевене опубликовал непредставленные ранее фотографии.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

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