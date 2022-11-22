В рубашке и юбке Dior: стильный выход княгини Шарлин на церемонии

За последние несколько дней мы увидели три светских выхода и три новых образа княгини Монако Шарлин.

Вчера Шарлин вместе с супругом Альбером II вышли на красную дорожку перед церемонией вручения наград World Rugby Awards 2022 в Монако.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

44-летняя Шарлин выглядела элегантно в черно-белом ансамбле. Княгиня вышла на красную дорожку в белой рубашке и черной макси-юбке объемного фасона от Dior. И дополнила свой образ парой остроносых черных туфель на каблуках также от Dior и жемчужными серьгами с бриллиантами.

Светлые волосы княгини были зачесаны назад, в макияже Шарлин немного подчеркнула глаза и накрасила губы блеском. Словом, выглядела княгиня очень хорошо и улыбалась.

Ее муж князь Альбер был в черном костюме, белой рубашке, галстуке-бабочке и обут в лаковые туфли.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, на выходных княгиня с князем появились вместе с детьми на праздничных мероприятиях, посвященных Национальному дню Монако. На гала-концерте мы увидели Шарлин в синем закрытом платье, сшитом на заказ, от @terrencebray.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

А на дневном мероприятии в соборе появилась в белом пальто, сшитом на заказ, от бренда Akris и туфлях от Dior.

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

Читайте также: