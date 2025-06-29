В рубашке, мини-шортах и шляпе: Меган Маркл позировала на фоне океана

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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43-летняя герцогиня Сассекская поделилась в Instagram публикацией, демонстрирующей ее стильный пляжный лук на фото под летнюю хип-хоп-композицию 1991 года «Summertime» Уилла Смита и диджея Jazzy Jeff.

«Ощущение выходных ☀️🎶», — подписала публикацию Меган.

Герцогиня запечатлена идущей по пляжу в кремовой льняной рубашке на пуговицах, белых шортах, широкополой шляпе, паре сандалий и с золотыми браслетами на запястье. У Меган на лице были большие очки от солнца. Фото сделано на фоне океана.

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В последние месяцы Меган была активна в социальных сетях, давая своим поклонникам и подписчикам возможность заглянуть в свою повседневную жизнь с мужем принцем Гарри и двумя детьми — Арчи и Лилибет.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Напомним, недавно герцогиня опубликовала новый видеоролик, рекламирующий ее бренд, в котором также снялась ее дочь Лили.

«Немного за кулисами @aseverofficial», — подписала она видео на своей личной странице в Instagram.

Меган Маркл с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

Также на днях мы показывали, как Гарри и Меган спародировала одна звездная пара во время мероприятия в Букингемском дворце.

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