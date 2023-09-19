В рубашке оверсайз и белых брюках: княгиня Шарлин посетила Южную Африку

Шарлин – бывшая пловчиха, она много вкладывает в развитие этого вида спорта на своей родине.

В прошедшие выходные 45-летняя принцесса вернулась на родину для участия в серии благотворительных акций, организованных ее фондом водной безопасности.

Изюминкой трехдневного визита Шарлин на курорт Сан-Сити стало ее участие в семинаре "Научись плавать" для более чем ста местных школьников, который был организован Южно-Африканским фондом принцессы Шарлин в партнерстве с Lifesaving South Africa, пишет People.

Снимками поделились на официальной странице монакской четы в Facebook.

В субботу Шарлин приняла участие в пятом соревновании Princess 'Water Bike Challenge, которое стало первым, когда командные соревнования на выносливость прошли за пределами Средиземного моря. Хотя Шарлин лично участвовала в предыдущих забегах на выносливость, на этот раз в них приняли участие местные спортсмены и знаменитости.

Первоначально фонд объявил о совместном визите с принцем Альбертом , но принцесса совершила путешествие в одиночку. Выглядела она хорошо и была одета в черную оверсайз рубашку Akris, белые брюки от этого же бренда и обута в белые Stan Smith от Adidas.

Напомним, два года назад Шарлин вынуждена была провести в Африке долгие шесть месяцев после того, как у нее было диагностировано заболевание, которое не позволяло ей перемещаться на самолете.

Читайте также: