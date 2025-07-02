В рубашке-поло и немного мятых брюках: королева Максима появилась на новом мероприятии

Королева Максима / © Getty Images

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Это больница Radboud, которая фокусируется на устойчивости и цикличности. Больница работает над снижением воздействия на окружающую среду процессов ухода.

Во время визита Ее Величество королева Максима выступила с речью.

Королева Максима / © Getty Images

Мероприятие началось с обсуждения со студентами, преподавателями и исследователями устойчивости в медицинском образовании. Затем королева посетила операционные, где ей рассказали о сокращении отходов и повторном использовании материалов. Рабочий визит завершился на складе отходов.

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Максима приехала в больницу в рубашке-поло цвета марсала и прямых горчичных брюках с высокой талией и поясом от любимого бренда Максимы Natan Сouture, которые немного помялись. В руках она держала плетенную сумку с бахромой Marina Raphael и была обута в плетенные балетки Gianvito Rossi. Королева дополнила лук серьгами-висюльками, красным маникюром и часами на черном кожаном ремешке, а волосы распустила и сделала легкий макияж.

Напомним, недавно нидерландская королевская семья показала кадры со съемок их летней фотосессии, которые прошли во дворце Хейс-тен-Бос в Гааге. Там королева появилась в голубом платье от Zimmermann с воротником-стойкой, рукавами-фонариками, пуговицами на груди и тонким поясом.

Нидерландская королевская семья / © Associated Press