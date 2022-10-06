В рубашке с бантом и в голубом пальто: принцесса Уэльская с принцем Уильямом в Северной Ирландии

Принц и принцесса Уэльские сегодня посетили Северную Ирландию. Это первая поездка пары в страну после получения новых титулов.

Супруги прибыли с однодневным визитом для того, чтобы посетить межобщинные организации, которые помогают поддерживать людей из всех слоев общества.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Они начали свой визит в PIPS Suicide Prevention Ireland (PIPS Charity) в Белфасте, который оказывает кризисную поддержку тем, кто хотел совершить самоубийство и причинить себе вред, но нашел в себе силы обратиться за помощью.

Принц Уильям и Кейт также встретились с одним из клиентов благотворительной организации, который рассказал о своих личных проблемах и о том, как PIPS помогает их преодолевать.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

40-летняя принцесса сегодня снова выглядела прекрасно. На ней была голубая блузка с бантом от Winser London, стоимостью 295 фунтов стерлингов и длинное пальто от Alexander McQueen с острыми плечами и скошенными карманами. Кэтрин была в темно-синих прямых брюках и обута в темно-синие лодочки на каблуках от Gianvito Rossi за 560 фунтов стерлингов.

Принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская, Кэтрин / Фото: Getty Images

К аутфиту Кэтрин подобрала сумку от DeMellier и пару изящных сережек Missoma с подвесками за 110 долларов. Дневной макияж и укладка легкими волнами завершали образ принцессы.

Принц Уильям тоже был в синем пиджаке, под который надел белую рубашку, и синем джемпере. Он заботливо обнимал супругу Кейт за спину, когда они направлялись в здание организации.

Принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Напомним, вчера принцесса Уэльская посещала родильное отделение Королевской больницы в Суррее, где умилила всех, когда взяла младенца на руки. Там принцесса блистала в горчичном платье от Karen Millen, синих туфлях из замши от Rupert Sanderson и бриллиантовых серьгах со съемными каплями от бренда Emily Mortimer.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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