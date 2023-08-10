В рубашке с двойным воротником и кулоном на шее: Елена Зеленская выступила на онлайн-встрече

Елена Зеленская приняла участие во встрече с представителями IT-сферы, которая прошла в zoom-формате. Первая леди рассказала о Всеукраинской программе ментального здоровья "Ты как?"

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Ресурс каждой компании – это люди. Ресурс человека – внутреннее состояние. Если вовремя помочь себе позаботиться о своем состоянии, то в 80% случаев помощь профильных специалистов не нужна. Всеукраинская программа "Ты как?" как раз и призвана научить украинцев основам самопомощи. Потому что честность и откровенность с собой – основа ментального здоровья", – сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На онлайн-встрече Зеленская предстала в светлой рубашке с двойным воротником. Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. В ушах у нее были интересные золотые серьги, а на шее – кулон на цепочке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская выступила на Конференции послов, где появилась в костюме шоколадного оттенка, состоявшего из двубортного жакета и брюк-палаццо, а также топе в тон наряда.

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