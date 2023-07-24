В рубашке с галстуком-бантом и на высоких шпильках: Брижит Макрон во всем черном приехала на похороны Джейн Биркин

Первая леди Франции приехала почтить память иконы стиля 1970-х годов и музы Сержа Генсбурга.
Брижит Макрон попала в объективы фотографов, когда приехала на похороны англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Церемония прощания проходит сегодня, 24 июля, в церкви Сен-Рош в Париже.
Первая леди вышла из автомобиля в образе total black. На ней был элегантный жакет, рубашка с галстуком-бантом и прямые брюки. Наряд Брижит скомбинировала с черными кожаными туфлями на высоких шпильках и небольшой черной сумочкой на серебряной цепочке.
Макрон сделала укладку и надела на лицо черные солнцезащитные очки. На руке у нее было любимое массивное кольцо с синими камнями.
Напомним, недавно Брижит Макрон продемонстрировала эффектный аутфит в белом платье до пола с епископскими рукавами и красивой цветочной вышивкой из серебряного бисера на талии.
Читайте также: