В рубашке с галстуком-бантом и на высоких шпильках: Брижит Макрон во всем черном приехала на похороны Джейн Биркин

Брижит Макрон попала в объективы фотографов, когда приехала на похороны англо-французской актрисы и певицы Джейн Биркин. Церемония прощания проходит сегодня, 24 июля, в церкви Сен-Рош в Париже.

Первая леди вышла из автомобиля в образе total black. На ней был элегантный жакет, рубашка с галстуком-бантом и прямые брюки. Наряд Брижит скомбинировала с черными кожаными туфлями на высоких шпильках и небольшой черной сумочкой на серебряной цепочке.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Макрон сделала укладку и надела на лицо черные солнцезащитные очки. На руке у нее было любимое массивное кольцо с синими камнями.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, недавно Брижит Макрон продемонстрировала эффектный аутфит в белом платье до пола с епископскими рукавами и красивой цветочной вышивкой из серебряного бисера на талии.

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