В рубашке с картой Украины и детьми: Елена Зеленская продемонстрировала интересный образ

Елена Зеленская по видеосвязи приняла участие в презентации книг на украинском языке, которые в размере 16 тысяч напечатала при содействии посольства Украины британская типография вместе с благотворителями. Мероприятие прошло в Лондоне с участием украинских семей-переселенцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Эти книги передадут детям-временным переселенцам из Украины в рамках инициативы Зеленской "Книги без границ".

"Не знаю, было ли в ваших эвакуационных чемоданах место для книг. Скорее всего, нет, и это вполне понятно. Мало у кого оно было, а многие наши соотечественники вообще не имели чемоданов и вещей… Мы не можем вернуть вас сейчас на родину, в родной дом – это еще опасно, но мы можем сделать так, чтобы родина пришла к вам в виде любимых или новых, которые станут любимыми, книг. Мы называем этот проект "Книги без границ", потому что наши книги действительно путешествуют вслед за украинцами в любую страну, где они нужны", – сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Проект "Книги без границ", начатый под патронатом Зеленской, направлен на печать книг по макетам отечественных издательств и их распространение среди украинских детей-переселенцев по всей Европе. Цель инициативы – минимизировать препятствия для обучения, а также уменьшить тревожность у юных вынужденных переселенцев, адаптирующихся к новой жизни в незнакомой стране, обеспечив им связь с домом.

В рамках проекта уже опубликовано более 160 тысяч украинских книг. К инициативе присоединились 20 стран: Польша, Литва, Норвегия, Швеция, Ирландия, Германия, Болгария, Латвия, Чехия, Эстония, Словакия, Великобритания, Турция, Молдова, Нидерланды, Япония, Казахстан, Италия, Финляндия и Венгрия.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Книги не только развлекают или учат – они объединяют, возвращают ощущение дома, языка. Это наша победа на культурном фронте, и она приближает главную победу", — отметила первая леди.

Во время онлайн-включения Елена продемонстрировала интересный образ. На ней была бело-синяя рубашка с изображением карты Украины и детей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента сделала аккуратную прическу, собрав волосы в хвост и обмотав место сбора прядью волос. Нежный макияж и лаконичные серьги завершили деловой лук Зеленской.

Напомним, первая леди в элегантной рубашке с принтом дала интервью французскому каналу.

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