В рубашке с колосками и на шпильках: изысканный образ Елены Зеленской на праздновании Дня Независимости

В рубашке с колосками и на шпильках: изысканный образ Елены Зеленской на праздновании Дня Независимости

Первая леди Украины выбрала в праздничный день красивый лук total white.

Сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская участвуют в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Президентская чета приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украина", который прошел во дворе Национального заповедника "София Киевская".

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

Также они почтили память Героев Небесной Сотни. Зеленские положили лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, где погибли участники Революції Гідності.

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

После этого Владимир и Елена Зеленские прибыли на торжественный парад войск на КРещатике, на Майдане Независимости.

Для такого события первая леди Украины выбрала изысканный белый образ. Она сочетала рубашку с белой вышивкой спереди и сзади в виде колосков с юбкой зауженной книзу.

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

Свой аутфит Елена дополнила белым корсетом-поясом и туфлями на шпильках в тон.

Аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги завершили лук госпожи Зеленской.

Владимир и Елена Зеленская / president.gov.ua

Владимир одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Читайте также: Волшебно: Елена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости и показала красивое видео

Владимир и Елена Зеленские приняли участие в мероприятиях по празднованию 30-летия Независимости Украины (9 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку