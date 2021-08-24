В рубашке с колосками и на шпильках: изысканный образ Елены Зеленской на праздновании Дня Независимости

Первая леди Украины выбрала в праздничный день красивый лук total white.
Сегодня, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская участвуют в мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.
Президентская чета приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украина", который прошел во дворе Национального заповедника "София Киевская".
Также они почтили память Героев Небесной Сотни. Зеленские положили лампадки к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, где погибли участники Революції Гідності.
После этого Владимир и Елена Зеленские прибыли на торжественный парад войск на КРещатике, на Майдане Независимости.
Для такого события первая леди Украины выбрала изысканный белый образ. Она сочетала рубашку с белой вышивкой спереди и сзади в виде колосков с юбкой зауженной книзу.
Свой аутфит Елена дополнила белым корсетом-поясом и туфлями на шпильках в тон.
Аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж и лаконичные золотые серьги завершили лук госпожи Зеленской.
Владимир одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
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