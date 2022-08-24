В рубашке с красной вышивкой: пес Патрон показал любимую национальную одежду

Пес-сапер Патрон поздравил своих подписчиков с Днем Независимости и показал снимки в любимой вышиванке – с красной вышивкой, которая ему так идет.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Он также выложил фотографию, на которой позирует в патриотической голубо-желтой вышиванке. На всех фото Патрон выглядит счастливо.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте пес рассказал, что для него означает "любить Украину"?

"Любить Украину — это, когда ты гордо отвечаешь на вопрос "А ты откуда?" Это (как когда-то) часами рассказывать о невероятных пейзажах, об обоих Шевченко и Кличко. Это когда ты всего два дня не был в Украине, но мчишься в какой-то заведение срочно съесть борщику, потому что соскучился!

Это часами на кухне смеяться и переспрашивать друзей из других регионов, что такое "коцик", "мачка", "каламарчик" — потому что столько диалектов, и все непонятные, но замечательные!

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Это когда твою страну пытаются поработить, а ты не то что не опускаешь руки, ты готовишь их для вкусной пощечины в ответ.

Это когда тебе пришлось эвакуироваться в другой город или страну, и нет ни дня, чтобы ты не скучал по своему дому.

Это когда ты только сейчас учишь государственный язык, но делаешь это по зову души. Это когда ты отдаешь последние деньги на спутник, корм для животных или бронежилет для воина. Это когда ты настоящий патриот, а в одной стране тебя называют нацистом.

Это когда ты чувствуешь, что такое НЕЗАВИСИМОСТЬ сполна. И ты не хочешь ее терять. Ты не хочешь терять свою страну. Потому что ты и есть Украина. Ты – центр принятия решений, ты – закон и воля.

Итак, с твоим днем. С Днем НЕзависимого украинца", — написал Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

А вчера пес продемонстрировал образ в белой рубашке с голубой вышивкой. Он также поздравил всех с Днем флага.

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