В рубашке с плиссировкой и брюках-палаццо: Елена Зеленская на книжной ярмарке во Франкфурте

Елена Зеленская в рамках Франкфуртской книжной ярмарки дала интервью журналу Brigitte. Она презентовала там мультиформатное издание о толерантном общении – "Справочник безбарьерности", которое можно не только читать, но и воспринимать на ощупь. Первая леди рассказала также о национальной политике безбарьерности и том, как она приобрела новое значение с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Политика безбарьерности стала важной в нашей стране задолго до войны. Мы давно определили для себя, что человекоцентричность – базовый принцип. Моей работой было способствовать возможностям для комфортной жизни и развития. Ведь безбарьерность – это не только физические преграды, это еще и психологические предостережения, предубеждения, экономическое неравенство", — сказала Елена.

Первая леди отметила, что весь опыт борьбы с препятствиями и опыт корректных коммуникаций был вложен в "Справочник безбарьерности".

"С российским вторжением наша борьба за безбарьерность только достигла нового уровня. Сколько бы Россия не создавала нам препятствий, все они будут "берлинскими стенами", то есть обязательно будут разрушены", — подытожила она.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На книжной ярмарке первая леди предстала в черном удлиненном жакете, элегантной белой рубашке с плиссировкой, черных штанах-палаццо и черных туфлях на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Волосы Зеленская собрала в элегантную прическу, сделала нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, во время своего визита в Германию Елена встретилась со своей коллегой Эльке Бюденбендер.

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