В рубашке с принтом и кожаных брюках: королева Летиця продемонстрировала абсолютно новый лук

Королева Летиция присутствовала сегодня на церемонии вручения Премии принцессы Жироны за достижения в области искусств 2025 года, которая прошла в Альмерии.

Королева появилась на мероприятии в брюках из искусственной кожи верблюжьего цвета с высокой талией, которые носила с тонким кожаным поясом от Hugo Boss и рубашкой с цветочным принтом, а сверху была в удлиненном жакете. Обута королева была в туфли-лодочки на невысоких каблуках, а в руках держала сумку от Mona Moon.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Ее Величество дополнила серьгами Gold & Roses в форме звезд, покрытые розовым золотом и бриллиантами, а на пальце сверкало любимое кольцо ювелирного бренда Coreterno. Также у королевы были распущены волосы и легкий макияж подчеркивал черты лица.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе королева Летиция приезжала со своим мужем королем Филиппом VI в Валенсию, где она появилась в бордовом удлиненном свободном жакете и брюках в тон с высокой талией от Carolina Herrera.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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