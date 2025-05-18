В рубашке с рельефной вышивкой: Елена Зеленская пополнила гардероб стильным национальным нарядом

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Волынскую область приняла участие в совместном совещании, на котором присутствовали представители местного самоуправления, команды реформы школьного питания и МОН, а также руководитель Антикоррупционной инициативы ЕС EUACI Аллан Паг Кристенсен. На мероприятии обсудили достижения Волынской области в реализации реформы школьного питания.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

«Наша цель — донести результаты реформы в каждую школу, каждому ребенку, независимо от того, где он живет: в большом городе или маленьком селе, у фронта или в тылу.

Ведь реформа школьного питания — это не только то, что на тарелке. Это об уважении к ребенку. О заботе, которая проявляется не в словах, а в конкретных действиях. Это о человеческом достоинстве, которое начинается с базовых условий в школе, в частности, с детского обеда», — отметила первая леди.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Зеленска появилась в новой стильной вышиванке от украинского бренда OKSANA BEILAKH. На ней была черная рубашка с разноцветной рельефной вышивкой ручной работы, с округлой горловиной и бордовыми объемными рукавами со спущенными плечами.

Елена Зеленская

Национальный наряд Зеленская скомбинировала с черными широкими брюками со стрелками, с черным тонким ремешком и черной обувью на грубой подошве. У первой леди была аккуратная укладка, нежный макияж и золотые серьги в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская во время поездки на Волынь продемонстрировала еще один красивый аутфит в вышиванке от украинской дизайнера.