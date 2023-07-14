В рубашке с рюшами и на шпильках: новый деловой образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета по вопросам охраны психического здоровья и предоставления психологической помощи лицам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Фотографии с мероприятия первая леди опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наша сегодняшняя встреча совпала с тяжелой датой. У нас теперь много таких дат. Год назад в этот же день Россия обстреляла центр города Винница, убила 29 человек, пациентов и работников местной клиники, в том числе маленькую девочку Лизу, ребенка с синдромом Дауна. Я рассказывала, что была знакома с ней, мы вместе снимались в ролике с участием детей. Это лишь одна из ужасных историй потерь и переживания потери, произошедших за время войны, давайте осознаем, что мы с вами здесь именно для того, чтобы дать ответ на это вопрос: как жить дальше? И маме Лизы, и всем родителям, потерявшим детей, и всем детям, потерявшим родителей. И семьям, которые, кроме войны, имеют в семье еще и непростой диагноз. И мы должны ответить, как справиться защитникам и их семьям с опытом ранений, потерь, плена", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди предстала в деловом серо-голубом костюме, состоявшем из жакета и широких брюк, и в рубашке с рюшами на воротнике-стойке, манжетах и вдоль изделия. Наряд Зеленская дополнила черными туфлями на шпильках.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала идеально ровную укладку с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. В ушах были металлические серьги-кольца.

Напомним, Елена Зеленская в белом костюме и темной блузке с высоким воротником посетила Вильнюсскую университетскую больницу "Сантарос Клиникос".

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