В рубашке с вышивкой и брюках: элегантная королева Летиция на приеме во дворце

Ее Величество принимала представителя Консультативного совета по проблемам мозга во дворце на встрече сегодня.
На встречу королева прибыла в совершенно новом образе — белой блузке со сборками, вышивкой, кружевными аппликациями и рукавами-фонариками от Massimo Dutti, которую сочетала с брюками черного цвета в тонкую полоску от Hugo Boss с тонким ремешком на талии и обула лаковые туфли на устойчивых каблуках.
Летиция распустила волосы, надела жемчужные серьги-висюльки, сделала макияж в бледно-розовые оттенках и дополнила образ своим любимым золотым кольцом на пальце от Coreterno.
А буквально вчера королева Летиция посещала с визитом Испанский парламент. Тогда для выхода в свет она выбрала тоже наряд Massimo Dutti — милое цветочное платье с бантом на шее.