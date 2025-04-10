В рубашке с вышивкой и брюках: элегантная королева Летиция на приеме во дворце

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Ее Величество принимала представителя Консультативного совета по проблемам мозга во дворце на встрече сегодня.

На встречу королева прибыла в совершенно новом образе — белой блузке со сборками, вышивкой, кружевными аппликациями и рукавами-фонариками от Massimo Dutti, которую сочетала с брюками черного цвета в тонкую полоску от Hugo Boss с тонким ремешком на талии и обула лаковые туфли на устойчивых каблуках.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция распустила волосы, надела жемчужные серьги-висюльки, сделала макияж в бледно-розовые оттенках и дополнила образ своим любимым золотым кольцом на пальце от Coreterno.

Реклама

А буквально вчера королева Летиция посещала с визитом Испанский парламент. Тогда для выхода в свет она выбрала тоже наряд Massimo Dutti — милое цветочное платье с бантом на шее.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция / © Associated Press Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция / © Getty Images Королева Летиция и Джилл Байден / © Associated Press