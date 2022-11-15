В рубашке с золотой аппликацией на рукавах: королева Рания выступила на форуме в Париже

Королева Иордании Рания приняла участие в открытии пятого "Парижского форума мира", который проходил во Дворце Броньяр в Париже. Выступая на этом мероприятии, королева Рания заявила, что мир столкнулся с "конвергенцией кризисов", включая пандемию коронавируса, войну в Украине, изменение климата, неравенство и общую эрозию доверия.

На форум Ее Величество надела лаконичный образ, но с капелькой гламура - черную юбку и рубашку с длинными рукавами от бренда Schiaparelli. Наряд был представлен в коллекции весна-лето 2023.

Рубашка на Рании выполнена из шелкового поплина, а вышивка на рукавах - хрустальных бусин. Узор является имитацией прядей золотых волос, ниспадающих с плеч, - культовое произведение Эльзы Скиапарелли, основательницы Модного дома. Черная шерстяная юбка-карандаш также была украшена, но золотыми пуговицами сзади.

Королева Рания / Фото: Getty Images

Образ 52-летняя королева дополнила укладкой и лаконичным макияжем с акцентом на глазах.

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