В рубашке со шнуровкой на груди: принцессу Марию-Олимпию запечатлели в объятиях манекенщика

27-летняя Мария-Олимпия и манекенщик RJ King были запечатлены на вечеринке Frame Dinner Party, состоявшейся в Jean's 9 сентября 2023 года в Нью-Йорке.

Королевская особа была одета в белую удлиненную рубашку, которая держалась на шнуровке и не прикрывала живот, а также надела синие джинсы с высокой талией. Мария-Олимпия сделала укладку и легкий макияж на лице, и позировала в объятиях парня.

Принцесса Мария-Олимпия и Эр Джей Кинг / Фото: Getty Images

К слову, ранее в своем Instagram парень публиковал фото и видео с концерта Бейонсе, того самого, который посещала и Меган Маркл.

(листайте вправо)

Читайте также: