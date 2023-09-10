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В рубашке со шнуровкой на груди: принцессу Марию-Олимпию запечатлели в объятиях манекенщика

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
253
Время на прочтение
1 мин
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В рубашке со шнуровкой на груди: принцессу Марию-Олимпию запечатлели в объятиях манекенщика

Принцесса Мария-Олимпия и Эр Джей Кинг / Фото: Getty Images

Греческая принцесса продолжает вести активную светскую жизнь.

27-летняя Мария-Олимпия и манекенщик RJ King  были запечатлены на вечеринке Frame Dinner Party, состоявшейся в Jean's 9 сентября 2023 года в Нью-Йорке.

Королевская особа была одета в белую удлиненную рубашку, которая держалась на шнуровке и не прикрывала живот, а также надела синие джинсы с высокой талией. Мария-Олимпия сделала укладку и легкий макияж на лице, и позировала в объятиях парня.

Принцесса Мария-Олимпия и Эр Джей Кинг / © Getty Images
Принцесса Мария-Олимпия и Эр Джей Кинг / Фото: Getty Images

К слову, ранее в своем Instagram парень публиковал фото и видео с концерта Бейонсе, того самого, который посещала и Меган Маркл.

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Дата публикации
Просмотры
253
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