В рубашке цвета денима и штанах: королева Летиция приехала в новый регион, пострадавший от лесных пожаров

Королева Летиция и король Филипп VI продолжают посещать пострадавшие от пожаров регионы страны и встречаться с людьми.

Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Сегодня Их Величества король и королева посетили провинцию Касерес в Ребольяре. Летиция снова продемонстрировала стильный и комфортный образ, отлично подходящий к такого рода мероприятию.

Она приехала в рубашке цвета денима и темно-синих брюках с высокой талией и черным поясом на ней, а обута в ботинки. Волосы королевы были распущены, в макияже она совсем немного подчеркнула ресницы, а губы оставила в натуральном оттенке. На пальце у нее было любимое золотое кольцо Coreterno и серьги-гвоздики в ушах.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI сегодня был в светлой рубашке и синих джинсах, в сочетании с замшевыми ботинками. Супруги любезно общались с местными жителями о ситуации, что сложилась в регионе и оказывали людям свою поддержку.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Ранее на этой неделе монарх и его супруга побывали Медейрос, а также природный парк у озера Санабрия в Саморе, который пострадал от пожаров, которые в этом месяце обрушились на Испанию.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images

