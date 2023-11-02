В рубашке тыквенного цвета и жакете-кимоно: Елена Зеленская посетила Киевщину

Первая леди Украины выступила на совещании о реформе школьного питания, инициатором которой она является.

Елена Зеленская приняла участие в третьей партнерской встрече "Реформа питания: вызовы, достижения, перспективы" по обмену опытом внедрения реформы школьного питания. Мероприятие прошло в Киевской области.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Участники посетили учебные заведения в Киевской области, где ознакомились с реформой в действии – успешными примерами внедрения изменений.

Участники также побывали на строительстве фабрики-кухни в Буче, которая уже совсем скоро приступит к работе и будет кормить более 10 тысяч детей из 30 образовательных учреждений Киевской области.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наша реформа уже давно не только о питании. Она о совместных действиях. За время сопротивления врагу украинцы научились взаимодействию как никто в мире. И это лучшая основа для положительных изменений – не ждать готовых, а участвовать в их разработке, как вы сейчас. В условиях войны все приобрело другое значение. И реформа школьного питания тоже. Она стала еще одной формой украинской самозащиты – защиты наших детей, нашего будущего. Должны дать им все лучшее, чтобы они почувствовали: жизнь продолжается, перспектива есть, они нужны, их любят.

Десятки взрослых специалистов в этом зале, тысячи в стране объединились, чтобы дать детям не просто меню – жизненные силы, не просто калории – воодушевление. Для общин это еще и экономическое воодушевление – рабочие места, финансовое оживление. Это опять-таки восстановление и построение будущего для всех нас", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии первая леди появилась в стильном образе. На ней был черный жакет-кимоно с разрезами на рукавах и поясом на талии, рубашка тыквенного цвета и черные брюки клеш.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Наряд Елена скомбинировала с черными туфлями на шпильках. Она сделала идеально ровную укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Напомним, Елена Зеленская предстала на встрече в двубортном жакете и с платком-паше.

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