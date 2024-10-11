В рубашке в горох и коричневом пальто: принцесса Кейт появилась с принцем Уильямом на публике

Вчера вечером Кейт и Уильям совершили не анонсированный визит в Саутпорт, где 29 июля в результате массового ножевого ранения на занятиях по йоге и танцам погибли трое детей.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

10 октября принц и принцесса Уэльские посетили город, чтобы выразить поддержку обществу после трагедии, а также встретились с семьями погибших детей. Неожиданный выход стал также первым публичным для принцессы Кейт с тех пор, как 9 сентября она объявила, что завершила курс химиотерапии, через шесть месяцев после того, как в марте она сообщила, что проходит курс лечения от рака.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Кейт выбрала для появления на публике аутфит в бордово-коричневых оттенках. На ней была рубашка с галстуком от WHISTLES, двубортное длинное пальто Alexander McQueen, в руках принцессы был миниатюрный клатч Emmy London, а обула она коричневіе туфли из замши Gianvito Rossi на каблуках.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская распустила волосы, уложив из легкими волнами, сделала легкий макияж и надела золотые серьги-лепестки ZORAIDA. Словом получился прекрасный осенний аутфит.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Принц Уильям надел джемпер в тон образа своей супруги и галстук, а также белую рубашку, пиджак и брюки в сочетании с коричневыми туфлями из замши.

Кенсингтонский дворец также поделился видео по итогам визита Уэльских в Саутпорт.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

"Сердечное спасибо жителям Саутпорта за то, что вы рассказали о своем опыте и почтили память погибших детей. Перед лицом трагедии сила и стойкость этого сообщества стали мощным напоминанием о связях, которые нас объединяют. Пока исцеление продолжается, найдите утешение в невероятной поддержке вокруг вас. Каждое общее воспоминание, акт доброты и момент единения приносят надежду на будущее и гарантируют, что погибшие никогда не будут забыты", - написано под видео дворца.

В августе, напомним, король Чарльз посетил город Саутпорт, где также встретился с семьями погибших.

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