В рубашке в горошек и с неповторимой улыбкой: Мелания Трамп в эффектном образе поддержала мужа

Мелания появилась на выступлении Дональда Трампа, в ходе которого он объявил, что будет баллотироваться на пост президента.
Бывший глава Белого дома Дональд Трамп выступил в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где объявил о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии на выборы президента США в 2024 году.
Поддержать его пришла жена Мелания Трамп, по которой мы очень соскучились. Она усердно подготовила свой образ для появления на публике, ведь давно мы ее не видели.
Экс-первая леди была одета в темно-синюю рубашку в большой белый горошек, которую скомбинировала с белой юбкой-карандаш. На талии у нее был широкий пояс в гороховый принт. В этом наряде ее стройная фигура выглядела идеально.
Аутфит Трамп дополнила белыми туфлями-лодочками на высоких шпильках. Волосы она уложила в локоны и сделали насыщенный макияж смоки айс с обильным слоем тонального крема и розовых румян.
На этом мероприятии Мелания старалась угодить мужу. Она крепко держала его за руку, обнимала, целовала, демонстрировала свою неповторимую улыбку всем и мило махала рукой.
Кстати, Трамп появился на публике в своем любимом деловом образе. На нем был темно-синий костюм, белая рубашка и красный галстук.
Напомним, в минувшие выходные младшая дочь Дональда Трампа — Тиффани Трамп — вышла замуж за миллиардера из Нигерии. Пышную свадьбу отыграли в резиденции Мар-а-Лаго.
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