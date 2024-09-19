В рубашке Victoria Beckham и босоножках: стильная королева Летиция приехала в школу

Королева Летиция вернулась к активным рабочим будням после продолжительного летнего отпуска.
Вчера Ее Величество приняла участие в открытии профессиональных курсов 2024/2025 учебного года в средней школе имени доктора Хосе Сапатеро Домингеса в Кастро-Урдиалесе.
В школу королева приехала в короткой светло-голубой рубашке в тонкую белую полоску с интересным вырезом от Victoriabeckham x Mango, которую надела в сочетании с черными узкими брюками и кожаными босоножками на квадратных каблуках от Boss.
Летиция распустила волосы, надела свои любимые серьги Gold&Roses и золотое кольцо Coreterno, а также сделала дневной макияж в теплых оттенках.
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Напомним, в похожем образе Ее Величество посещала на открытие учебного года 2024-2025 в начальной школе Маэстра Пласида Эрранс в Асукеке.
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