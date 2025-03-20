В рубашке, жакете и с любимой прической: принцесса Анна приехала в Грецию

Принцесса Анна приехала сегодня с визитом в Грецию.

Как член Международного олимпийского комитета (МОК), королевская принцесса наблюдала за 144-й сессией МОК в Коста-Наварино, в день выборов следующего президента МОК (Международный олимпийский комитет).

Известно, что Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана 10-м президентом МОК на 144-й сессии МОК в Греции, она вступит в должность на восьмилетний срок.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса Анна появилась на мероприятии в темно-синем жакете, под которым был синий джемпер с V-образным вырезом и полосатая рубашка. Сестра короля Чарльза сделала фирменную прическу "улий", которую носит более 50 лет, надела золотые серьги-гвоздики и золотую цепочку на шею.

Напомним, недавно мы рассказывали, как 74-летняя принцесса Анна держит себя в форме.

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