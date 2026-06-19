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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

В рубиновом платье с белыми манжетами: Елена Зеленская онлайн приняла участие в рабочей сессии

Первая леди Украины выбрала сдержанный, но яркий наряд.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Елена Зеленская

Елена Зеленская

Елена Зеленская в режиме онлайн приняла участие в рабочей сессии по координации коммуникаций в рамках реформы школьного питания. Она появилась в элегантном деловом наряде, соответствующем официальному формату мероприятия.

Первая леди была одета в закрытое платье рубинового оттенка с круглым вырезом и четкой линией плеч. Лаконичный крой она дополнила белыми манжетами, которые выглядывали из-под рукавов и создавали выразительный контраст. К наряду Елена прикрепила цветочную брошь из коллаборации украинских брендов Guzema Fine Jewelry X Gunia Project.

Жена президента сделала прическу с мягкими волнами и боковым пробором, а также макияж в естественной гамме с легким акцентом на глаза. На руке у нее было золотое кольцо.

Напомним, Елена Зеленская на другом онлайн-мероприятии появилась в белой блузке с черным бантом.

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Дата публикации
Количество просмотров
199
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