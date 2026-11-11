В рыжем кожаном жакете и синих брюках: княгиня Шарлин встретилась с работниками важной организации

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Во время визита у нее была возможность из первых рук узнать о работе специалистов, ответственных за поддержание чистоты улиц и общественных мест княжества.

В сопровождении своего брата Гарета Виттстока и Антуана Зегдара, французского игрока в регби и посла Фонда принцессы Шарлин, супруга князя Альбера II выразила благодарность работникам за их ежедневные усилия.

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Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

В ходе экскурсии княгиня проявила интерес к различным функциям, выполняемым командами SMA, от уборки общественных мест до сбора отходов, их последующей обработки и переработки. Она считает эту работу крайне важной для сохранения качества жизни жителей Монако и поддержания позитивного имиджа Княжества, особенно в пиковые туристические сезоны и во время крупных международных мероприятий.

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Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Для выхода Шарлин выбрала в этот раз карамельно-рыжий жакет из гладкой кожи и классическую белую рубашку с жестким воротником, сочетая ее с брюками темно-синего цвета, которые свободно ниспадают до самого пола. Завершают образ остроносые кожаные туфли коричневого цвета на каблуках, подобранные в тон жакета, а также минималистичные светлые серьги-гвоздики и кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки. Короткое светлое каре гладко зачесано за уши, а макияж выполнен в естественной гамме цветов.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ранее на этой неделе княгиня Шарлин уже появлялась на публике в стильном брючном костюме светло-серого цвета, когда посещала мероприятия со своим братом.

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