В саду возле дома: опубликовано еще одно фото в честь юбилея принцессы Анны

Принцесса Анна / © Getty Images

На новом снимке принцесса запечатлена в красном платье-рубашке с белыми пуговицами и поясом на талии, в жемчужных серьгах и с двумя нитями жемчуга на шее. У нее сделана ее фирменная любимая прическа «улей», которую она носит практически всю жизнь и легкий макияж на лице.

Запечатлена принцесса стоя прислонившись к деревянному столбу, предположительно, в саду своего дома в Гэткомб-парке. Этот снимок также сделал известный фотограф Джон Суоннелл, которой запечатлел Анну и для ее портрета, где она позирует в синем платье с белым воротником.

«Сегодня 75! Спасибо за все ваши добрые поздравления с днем рождения принцессы на этой неделе», — говорится в сообщении.

Также, напомним, дворец поделился очень милым фото принцессы Анны, показав кадры ее детских лет.

Напомним, ранее мы показывали, какими снимками делилась ранее королевская семья в честь дня рождения принцессы Анны.