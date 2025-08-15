ТСН в социальных сетях

Дата публикации
В саду возле дома: опубликовано еще одно фото в честь юбилея принцессы Анны

Британская королевская семья расщедрилась на поздравления для принцессы Анны, опубликовав еще одну фотографию из ее новой фотосессии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

На новом снимке принцесса запечатлена в красном платье-рубашке с белыми пуговицами и поясом на талии, в жемчужных серьгах и с двумя нитями жемчуга на шее. У нее сделана ее фирменная любимая прическа «улей», которую она носит практически всю жизнь и легкий макияж на лице.

Запечатлена принцесса стоя прислонившись к деревянному столбу, предположительно, в саду своего дома в Гэткомб-парке. Этот снимок также сделал известный фотограф Джон Суоннелл, которой запечатлел Анну и для ее портрета, где она позирует в синем платье с белым воротником.

«Сегодня 75! Спасибо за все ваши добрые поздравления с днем рождения принцессы на этой неделе», — говорится в сообщении.

Также, напомним, дворец поделился очень милым фото принцессы Анны, показав кадры ее детских лет.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, какими снимками делилась ранее королевская семья в честь дня рождения принцессы Анны.

