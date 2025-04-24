В салатовом кимоно с цветочным орнаментом: принцесса Како в нежном образе появилась на вечеринке

Принцесса Како / © Getty Images

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Принцесса Како посетила весеннюю вечеринку в императорском саду дворца Акасака в Токио, традиционно устроенную императором Японии Нарухито и императрицей Масако.

Для такого события принцесса выбрала нежный образ в традиционном наряде. На ней было салатовое кимоно с разноцветным цветочным орнаментом, которое она дополнила красочным оби с персиковым и оранжевым поясами.

Принцесса Како / © Getty Images

Аутфит Како дополнила золотистым клатчем, а также белыми носками и золотистой обувью дрози. У нее была элегантная прическа и легкий макияж с прозрачным блеском на губах.

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Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, принцесса Како посетила гончарную студию в бежевом жакете с одной пуговицей и бежевом платье миди.