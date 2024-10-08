В салатовом костюме и элегантной шляпе: японская императрица Масако на спортивном фестивале

Японский император Нарухито и императрица Масако посетили церемонию открытия спортивного фестиваля Японских игр в Саге.

Для такого события императрица выбрала элегантный аутфит. На ней был костюм салатового оттенка, состоявший из юбки миди и жакета, украшенного флористическими аппликациями и пуговицами и тон.

Образ Масако дополнила кремовой шляпой с салатовой вставкой и такой же флористической аппликацией, а также кремовым клатчем. Обута она была в салатовые туфли на удобных каблуках.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Ее Величество собрало волосы под шляпу, сделала макияж с черными стрелками, уши украсила золотыми серьгами с жемчужинами, а шею – жемчужным ожерельем.

Император надел костюм графитового оттенка, белую рубашку и салатовый галстук с принтом, который выглядел гармонично с аутфитом жены.

Напомним, императрица Масако в полосатой рубашке и с серьгами-цветами вышла на прогулку с мужем.

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