В салатовом пальто и цветочном платье: королева Елизавета II посетила матч с поло

Королева Великобритании вчера не болела на стадионе Уэмбли за сборную Англии, но присутствовала на другом спортивном мероприятии.

Елизавета II присутствовала 11 июля на матче с поло Royal Windsor Cup в Эгеме. В прекрасном настроении и традиционно ярком аутфите Ее Величество появилась перед камерами. Надела в этот день 95-летняя монарх салатовое пальто с маленькими пуговицами посередине, шляпу в тон с большим цветком и светлое платье с мелким цветочным принтом.

Королева Елизавета II / Getty Images

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Обута королева была в любимые туфли от Anello & Davide и была в белых перчатках. На шее у нее красовалось жемчужное ожерелье, в ушах были жемчужные серьги, а на груди пришпилена бриллиантовая брошка в виде цветка. Неизменным в образе Елизаветы II была красная помада на губах.

Королева Елизавета II / Getty Images

Напомним, ранее королева направила сообщение сборной Англии по футболу и тренеру Гарету Саутгейту по случаю финального матча Италия-Англия в рамках чемпионата Европы по футболу 2020, который прошел вчера. На стадионе Уэмбли присутствовал ее внук принц Уильям с супругой Кэтрин и старшим сыном Джорджем.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе / Getty Images

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