ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
48
Время на прочтение
1 мин

В салатовом платье и платке с цветочным принтом: министр иностранных дел Финляндии в весеннем образе приехала в США

Элина Валтонен в ярком наряде встретилась с госсекретарем США.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элина Валтонен

Элина Валтонен / © Associated Press

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен с официальным визитом посетила Вашингтон. Она встретилась с государственным секретарем США Марком Рубио в госдепартаменте.

Там министр продемонстрировала яркий весенний образ. На ней было платье миди салатового цвета с рукавами три четверти, полностью покрытое аппликациями в виде гороха.

Элина Валтонен и Марко Рубио / © Associated Press

Элина Валтонен и Марко Рубио / © Associated Press

Аутфит Элина дополнила шелковым платком с цветочным принтом, который завязала на шее, черными капроновыми колготами и замшевыми темно-зелеными туфлями на стойких каблуках и с прямоугольными брошками.

Валтонен сделала идеально ровную укладку и макияж с черным карандашом на глазах. В ушах у нее были жемчужные серьги-пусеты, а на руке — часы с белым ремешком.

Элина Валтонен и Марко Рубио / © Associated Press

Элина Валтонен и Марко Рубио / © Associated Press

Марко Рубио был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку, синий галстук с принтом и черные туфли.

Дата публикации
Количество просмотров
48
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie