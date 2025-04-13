В салатовом платье и платке с цветочным принтом: министр иностранных дел Финляндии в весеннем образе приехала в США

Элина Валтонен / © Associated Press

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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен с официальным визитом посетила Вашингтон. Она встретилась с государственным секретарем США Марком Рубио в госдепартаменте.

Там министр продемонстрировала яркий весенний образ. На ней было платье миди салатового цвета с рукавами три четверти, полностью покрытое аппликациями в виде гороха.

Элина Валтонен и Марко Рубио / © Associated Press

Аутфит Элина дополнила шелковым платком с цветочным принтом, который завязала на шее, черными капроновыми колготами и замшевыми темно-зелеными туфлями на стойких каблуках и с прямоугольными брошками.

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Валтонен сделала идеально ровную укладку и макияж с черным карандашом на глазах. В ушах у нее были жемчужные серьги-пусеты, а на руке — часы с белым ремешком.

Элина Валтонен и Марко Рубио / © Associated Press

Марко Рубио был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку, синий галстук с принтом и черные туфли.