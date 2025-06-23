Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза / © Getty Images

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Они присутствовали на торжествах в преддверии празднования Национального дня на площади Гийома II в Люксембурге.

Великая герцогиня облачилась в этот день в яркое платье цвета салата с объемными рукавами и кейп-накидкой и обула нюдовые туфли-лодочки на невысоких каблуках. Ее волосы были уложены в прическу, Мария Тереза сделала выразительный макияж глаз и надела серьги-висюльки с крупными камнями.

Великий герцог Люксембурга Анри и великая герцогиня Люксембурга Мария Тереза / © Getty Images

Ее муж Великий герцог Анри надел темный костюм, белую рубашку, оранжевый галстук в принт и был обут в кожаные туфли.

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Также на мероприятие появилась единственная дочь пары — принцесса Александра Люксембургская со своим мужем Николя Багори. Пара сейчас ждет второго ребенка.

Принцесса Александра Люксембургская и Николя Багори / © Getty Images