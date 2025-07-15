В салатовом платье и цветочных серьгах: кронпринцесса Виктория показала, как праздновала день рождения

Кронпринцесса Виктория с семьей / © Шведская королевская семья/Instagram

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Праздничные мероприятие прошли во дворце Соллиден, где собралось множество людей, которые пришли отпраздновать день рождения будущей королевы Швеции.

Кронпринцесса Виктория всегда отмечает свой особый день публичными празднествами, известными как День Виктории, на острове Эланд, где королевская семья проводит свои летние каникулы.

Кронпринц Даниэль, принцесса Эстель, кронпринцесса Виктория и принц Оскар / © Шведская королевская семья/Instagram

Виктория и ее муж кронпринц Даниэль вышли приветствовать публику у дворца Соллиден вместе со своими детьми, 13-летней принцессой Эстель и 9-летним принцем Оскаром.

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Публика пришла поздравить кронпринцессу Викторию / © Шведская королевская семья/Instagram

Семья также с удовольствием позировала для фотографий: кронпринцесса Виктория выглядела элегантно в салатово-розовом цветочном платье от Saloni с тонким поясом на талии и в цветочных серьгах, а ее дочь принцесса Эстель надела голубое цветочное платье длины до колен. Кронпринц Даниэль надел бежевый пиджак в клетку и брюки в тон, а принц Оскар был в белой рубашке и шортах песочного цвета.

Кронпринцесса Виктория с мужем, детьми и родителями / © Шведская королевская семья/Instagram

На торжествах присутствовали и родители кронпринцессы Виктории — король Карл XVI Густав и королева Сильвия, а монарх выступил с речью. После этого семья проехала по Боргхольму в кортеже, а затем посетила концерт на руинах замка Боргхольм.

Кронпринцесса Виктория с семьей / © Шведская королевская семья/Instagram

Вчера, напомним, в честь дня рождения кронпринцессы было опубликовано ее новое фото.