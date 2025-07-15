- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 1 мин
В салатовом платье и цветочных серьгах: кронпринцесса Виктория показала, как праздновала день рождения
14 июля кронпринцесса Швеции Виктория отпраздновала 48-летие.
Праздничные мероприятие прошли во дворце Соллиден, где собралось множество людей, которые пришли отпраздновать день рождения будущей королевы Швеции.
Кронпринцесса Виктория всегда отмечает свой особый день публичными празднествами, известными как День Виктории, на острове Эланд, где королевская семья проводит свои летние каникулы.
Виктория и ее муж кронпринц Даниэль вышли приветствовать публику у дворца Соллиден вместе со своими детьми, 13-летней принцессой Эстель и 9-летним принцем Оскаром.
Семья также с удовольствием позировала для фотографий: кронпринцесса Виктория выглядела элегантно в салатово-розовом цветочном платье от Saloni с тонким поясом на талии и в цветочных серьгах, а ее дочь принцесса Эстель надела голубое цветочное платье длины до колен. Кронпринц Даниэль надел бежевый пиджак в клетку и брюки в тон, а принц Оскар был в белой рубашке и шортах песочного цвета.
На торжествах присутствовали и родители кронпринцессы Виктории — король Карл XVI Густав и королева Сильвия, а монарх выступил с речью. После этого семья проехала по Боргхольму в кортеже, а затем посетила концерт на руинах замка Боргхольм.
Вчера, напомним, в честь дня рождения кронпринцессы было опубликовано ее новое фото.