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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В салатовом жакете и брюках клеш: королева София посетила рабочую встречу во дворце

86-летняя королева Испании София посетила новое рабочее мероприятие.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Королева София встретилась с представителями Университета Камило Хосе Селы во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Ее Величество облачилась в цветастую блузку, салатовый жакет и черные брюк клеш, которые сочетала с кожаными туфлями на каблуках.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

София дополнила образ серьгами-висюльками, многочисленными золотыми украшениями на шее, несколькими золотыми браслетами на запястьях и часами, а на пальцах у нее были кольца с камнями, и королева сделала французский маникюр. Мать короля Филиппа VI выглядела радостной и улыбалась.

Напомним, на днях король Филипп VI и его супруга королева Летиция посетили выпускной своей дочери инфанты Софии в Уэльсе. Девушка закончила двухлетний курс бакалавра в United World College Adriatic в Уэльсе.

Король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

Король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

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Королева София / © Getty Images

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Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция и королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция и королева София_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © Getty Images

© Getty Images

Королева София / © East News

© East News

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