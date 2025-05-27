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В салатовом жакете и брюках клеш: королева София посетила рабочую встречу во дворце
86-летняя королева Испании София посетила новое рабочее мероприятие.
Королева София встретилась с представителями Университета Камило Хосе Селы во дворце Сарсуэла в Мадриде.
Ее Величество облачилась в цветастую блузку, салатовый жакет и черные брюк клеш, которые сочетала с кожаными туфлями на каблуках.
София дополнила образ серьгами-висюльками, многочисленными золотыми украшениями на шее, несколькими золотыми браслетами на запястьях и часами, а на пальцах у нее были кольца с камнями, и королева сделала французский маникюр. Мать короля Филиппа VI выглядела радостной и улыбалась.
Напомним, на днях король Филипп VI и его супруга королева Летиция посетили выпускной своей дочери инфанты Софии в Уэльсе. Девушка закончила двухлетний курс бакалавра в United World College Adriatic в Уэльсе.