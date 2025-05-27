В салатовом жакете и брюках клеш: королева София посетила рабочую встречу во дворце

Королева София / © Getty Images

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Королева София встретилась с представителями Университета Камило Хосе Селы во дворце Сарсуэла в Мадриде.

Ее Величество облачилась в цветастую блузку, салатовый жакет и черные брюк клеш, которые сочетала с кожаными туфлями на каблуках.

Королева София / © Getty Images

София дополнила образ серьгами-висюльками, многочисленными золотыми украшениями на шее, несколькими золотыми браслетами на запястьях и часами, а на пальцах у нее были кольца с камнями, и королева сделала французский маникюр. Мать короля Филиппа VI выглядела радостной и улыбалась.

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Напомним, на днях король Филипп VI и его супруга королева Летиция посетили выпускной своей дочери инфанты Софии в Уэльсе. Девушка закончила двухлетний курс бакалавра в United World College Adriatic в Уэльсе.

Король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Instagram испанской королевской семьи

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