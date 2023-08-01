В самом трендовом цвете лета: королева Летиция появилась на отдыхе в ярком платье и с плетеной сумкой

Ее Величество выглядела изумительно и очень по-летнему. Такой образ легко повторить.

Посмотрела ли 50-летняя королева Испании Летиция уже фильм "Барби" со своими дочками Леонор и Софией неизвестно, но вот образ в стиле знаменитой куклы надела. Ее Величество с семьей отправилась в небольшой отпуск на Майорку, где ежегодно проводит несколько дней на одном из самых красивых пляжей Испании.

В рамках своего отпуска королева посетила с дочерьми и мужем сады Альфабия, где они насладились роскошными пейзажами, красивыми растениями и цветочными композициями, а также фонтанами, которые сохранились на территории парка.

Для семейной прогулки королева надела простое однотонное платье в ярко-розовом цвете - самом трендовом оттенке этого лета. У наряда не было рукавов, украшало его V-образное декольте и веревочный пояс. Платье создано брендом Adolfo Domínguez для коллекции весна-лето 2020 года.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Простоты и легкости образу добавила шикарная большая плетеная сумка сделанная из пальмовых листьев от бренда Audali , которую она сочетала с любимой обувью - удобными эспадрильями от Torres Calada.

Королева Летиция, король Филипп VI, принцесса Леонор, инфанта София / Фото: Getty Images

Напомним, что днем ранее Летиция посетила кинофестиваль в роскошном черном сарафане с каплевидным декольте и на тонких бретельках. У платья также была цветочная аппликация, а носила она его с золотыми аксессуарами.

Читайте также:

Образы испанской королевы Летиции (24 фото)