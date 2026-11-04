ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

В сапфировом платье-тунике: королева Камилла составила компанию королю Чарльзу в уборке мусора на пляже

Король Чарльз и королева Камилла посетили пляж Форт-Джеймс в Сент-Джонсе, Антигуа и Барбуда, во вторник в рамках своего тура по Карибам.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Королева Камилла и король Чарльз

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и ее супруг Чарльз присоединилась к группе молодых людей, которые собирали мусор на пляже.

Камилла выглядела потрясающе в сапфирово-синем платье-тунике, надетом поверх белых льняных брюк, которые она дополнила элегантными туфлями без шнурков и кружевным зонтом в руках. На пляже Ее Величество сняла обувь и была босиком. А на лице у нее были солнцезащитные очки.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Камилле и Чарльзу раздали мусоросборники, чтобы они начали собирать мусор, и король отметил, что он был "шокирован" тем, что этим утром уже был собран 71 мешок мусора, пишет журнал Hello!.

В ходе своего визита члены королевской семьи побеседовали с Дженнифер Меранто, основательницей и исполнительным директором движения «Возьми побережье под опеку», целью которого является очистка местных пляжей и защита потрясающей береговой линии.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Затем Камилле подарили синий браслет из переработанных материалов, который идеально подходил к ее платью, как она сама заметила.

Король Чарльз в этот день облачился в светло-серый костюм, который сочетал с рубашкой и галстуком, и традиционно платком в нагрудном кармане, а на его пиджаке была пришпилена брошь в виде мака.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, несколькими днями ранее королева Камилла в тунике и брюках, а король Чарльз в светлом костюме посетили еще одно мероприятие в рамках своего турне по Карибскому бассейну.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie