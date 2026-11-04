В сапфировом платье-тунике: королева Камилла составила компанию королю Чарльзу в уборке мусора на пляже

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

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Королева Камилла и ее супруг Чарльз присоединилась к группе молодых людей, которые собирали мусор на пляже.

Камилла выглядела потрясающе в сапфирово-синем платье-тунике, надетом поверх белых льняных брюк, которые она дополнила элегантными туфлями без шнурков и кружевным зонтом в руках. На пляже Ее Величество сняла обувь и была босиком. А на лице у нее были солнцезащитные очки.

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Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Камилле и Чарльзу раздали мусоросборники, чтобы они начали собирать мусор, и король отметил, что он был "шокирован" тем, что этим утром уже был собран 71 мешок мусора, пишет журнал Hello!.

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В ходе своего визита члены королевской семьи побеседовали с Дженнифер Меранто, основательницей и исполнительным директором движения «Возьми побережье под опеку», целью которого является очистка местных пляжей и защита потрясающей береговой линии.

Королева Камилла / © Associated Press

Затем Камилле подарили синий браслет из переработанных материалов, который идеально подходил к ее платью, как она сама заметила.

Король Чарльз в этот день облачился в светло-серый костюм, который сочетал с рубашкой и галстуком, и традиционно платком в нагрудном кармане, а на его пиджаке была пришпилена брошь в виде мака.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, несколькими днями ранее королева Камилла в тунике и брюках, а король Чарльз в светлом костюме посетили еще одно мероприятие в рамках своего турне по Карибскому бассейну.

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