В сапфировой тиаре Елизаветы II: королева Камилла на дипломатическом приеме

Король Чарльз III организовал первый дипломатический прием с момента своего восшествия на трон.

Вчера в Букингемском дворце состоялся ежегодный дипломатический прием. Его посетили старшие члены королевской семьи.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

75-летняя королева-консорт в этот вечер блистала в черном платье от Anna Valentine с глубоким V-образным декольте, которое украшало сапфировое колье, принадлежавшее ранее королеве Елизавете II.

На голове у Камиллы была бельгийская сапфировая тиара, в ушах сверкали серьги из этого же гарнитура. Отметим, в этой же тиаре королева Камилла была на приеме, устроенном в честь президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, который был с визитом в Лондоне в ноябре 2022 года.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Вечерний макияж и прическа завершали красивый образ королевы-консорта.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Мы также рассматривали образ принцессы Уэльской, Кэтрин. Она приехала на прием в красном платье, расшитом бисером и пайетками от Jenny Packham, на голове у нее красовалась одна из любимых тиар "Цветок лотоса", а в ушах были серьги из шкатулки королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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