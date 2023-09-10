В сарафане Chanel и золотых босоножках: Шарлотта Казираги с мужем посетила светское мероприятие

Шарлотта Казираги и ее муж Дмитрий Рассам присутствовали на традиционном пикнике в Монако, том самом, которое посетили и княгиня Шарлин и князь Альбер со своими детьми.

Шарлотта вышла в свет в платье из круизной коллекции 2020 от Chanel со струящимся подолом и на черных широких бретельках. На плече у девушки висела небольшая сумка тоже от французского бренда Chanel и обута она была в золотые сандалии от этого же бренда.

У Казираги были распущены волосы, на лице легкий дневной макияж, ногти накрашены светлым лаком, а на запястьях несколько золотых браслетов. За руку она вела своего сына. Ее супруг Дмитрий надел синий пиджак, под которым была белая рубашка, а также был в песочно-бежевых брюках и обут в синие замшевые туфли.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Getty Images

Княгиня Шарлин, напомним, появилась на этом мероприятии в цветочной блузке и макси-юбке и слегка удивила выбором наряда.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

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