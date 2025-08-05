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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В сарафане и белой шляпе: Меган Маркл предстала на фото в новом летнем луке

Вчера герцогине Сассекской Меган иполнилось 44 года. Она не поделилась с публикой новыми снимками, а вот ее бренд поздравил Меган новой публикацией в Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Бренд Меган Маркл As Ever опубликовал в понедельник специальное сообщение в социальных сетях, посвященное 44-летию герцогини. В посте была опубликована фотография улыбающейся Меган, а также было написано:

«Чтим женщину, которая стоит за всем этим.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Она вкладывает свою душу, видение и волшебство в каждую деталь, и сегодня мы поднимаем за нее бокалы! С днем рождения, наша основательница @meghan 🥂», — говорилось в сообщении.

На фото герцогиня запечатлена в сарафане на тонких бретельках и белой шляпе, она улыбается.

Предполагается, что свой день рождения Меган провела со своим мужем принцем Гарри и детьми: шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет. Она не стала делиться какими-либо яркими моментами своего особенного дня в своем личном аккаунте в Instagram.

Меган и Гарри с детьми / © Instagram Меган Маркл

Меган и Гарри с детьми / © Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее мы писали, как звучит настоящее имя Меган и, почему она его не использует.

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