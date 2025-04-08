В сарафане и гольфах: Меган Маркл показала, как выглядела в детстве

Меган Маркл / © Associated Press

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На ретро-снимках маленькая Меган в роли девочки-скаута продает печенье, — это также отсылка к ее бренду As ever и их песочному печенью с маслом и цветочной посыпкой.

«Быть ​​предпринимателем можно начать в молодом возрасте. (Кстати, прошло столько лет, а я все еще продаю печенье!) 🍪», — написала Меган. «Присоединяйтесь к премьерному эпизоду „Исповеди женщины-основательницы“ с моей дорогой подругой @whitney, который теперь транслируется везде, где вы берете подкасты! @lemonadamedia», — подписала кадры герцогиня Сассекская.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

На первой фотографии Меган улыбается, одетая в коричневую форму девочек-скаутов и держащая в руках нечто похожее на коробку печенья этой организации.

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На следующих снимка юная герцогиня Сассекская запечатлена в компании нескольких девочек-скаутов, которые пытаются продать печенье и позируют для фотографии, а также снимок Меган, держащей воздушные шары, стоящей перед киоском с печеньем и позирующей с другим ребенком.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

В первом выпуске подкаста Меган к ней присоединилась ее близкая подруга, основательница Bumble Уитни Вулф Херд.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Тем временем принц Гарри, напомним, неожиданно приехал в Великобританию.