В сарафане из денима и шляпе: Меган Маркл запечатлели в ее фруктовом саду

Меган Маркл в своем новом шоу "С любовью, Меган" продемонстрировала, как сильно она любит работать в саду.

На странице ее бренда As Ever в Instagram Меган поделилась новой фотографией, на которой позирует в сарафане из денима на тонких бретельках Gabriela Hearst, дополнив лук шляпой с широкими полями от Cuyana. У нее на шее золотая цепочка, волосы собраны в низкий пучок, а на запястье золотой браслет Love Yellow Gold от Сartier и часы от этого же бренда, с этими аксессуарами Меган появляется в каждой серии своего шоу.

"Сажать сад — значит верить в завтрашний день" — Одри Хепберн, - подписала фото герцогиня Сассекская.

Меган Маркл / Фото: instagram.com/aseverofficial

На снимке Мег собирает фрукты в своем саду. А в своем шоу она рассказала, как любит садить ягоды и выращивать фруктовые деревья, а еще собирать мед от пчел.

Также в шоу Меган рассказала, какой любимый завтрак у ее мужа принца Гарри и их сына - принца Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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