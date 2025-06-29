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В сарафане с принтом и шлепках Hermes: Иванку Трамп подловили в аэропорту Венеции
Дочь президента США со своим супругом провели в Италии несколько дней.
Папарацци подловили Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в аэропорту Марко Поло в Венеции после того, как они повеселились на роскошной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Супруги были в хорошем настроении. Судя по их довольным лицам, они отлично провели время в Италии.
Иванка была одета в темно-синий сарафан с голубо-белым принтом на бретельках и рюшей на подоле. Наряд она скомбинировала с бежевыми шлепками Hermes.
Джаред был одет в темно-синюю футболку, черные брюки и серые кроссовки.
Напомним, Иванка Трамп на свадебную вечеринку Безоса и Санчес надела кокетливое черное мини-платье с обнаженными плечами от Carolina Herrera, украшенное черными аппликациями и пайетками.