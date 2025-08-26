В сарафане с рюшами и босоножках: леди Амелия Виндзор похвасталась летним луком

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Британская аристократка сделала снимки на фоне красивой цветочной клумбы во время прогулки. Для этого Амелия облачилась в розовый сарафан з рюшами и черным принтом, обула болотно-зеленые босоножки на платформе и взяла собой плетенную сумку, подобранную в тон обуви, на плече.

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Волосы леди Амелии были распущены, макияж на лице в натуральных оттенках, а на шее украшение с лаконичной золотой подвеской. Также у девушки было несколько браслетов на запястьях, часы и несколько колец.

Леди Амелия Виндзор / © Instagram Амелии Виндзор

Напомним, недавно леди Амелия повторила свой образ в гороховом сарафане, в котором ранее появлялась на Уимблдонском теннисном турнире. Она опубликовала несколько снимков в блоге и показала, как проводит время летом.