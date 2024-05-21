В сарафане с принтом виши: леди Амелия Виндзор на выставке цветов в Челси

Леди Амелия Виндзор приняла участие в своей первой выставке цветов в Челси.

Внучка герцога Кентского, которая в настоящее время занимает 43-е место в линии наследования престола, объединилась с компанией Kent Wildflower Seeds для создания сада.

На выставку леди Амелия приехала в розовом сарафане длины макси с принтом виши, который сочетала с бело-серыми кроссовками. Девушка распустила белокурые длинные волосы, надела золотые серьги-кольца и золотую цепочку с кулоном в форме сердца на шею, дополнив лук несколькими золотыми браслетами на запястьях. Амелия также сделала легкий дневной макияж.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Цветочную выставку в Челси посетили король Чарльз и королева Камилла. Монарх выглядел великолепно в темно-синем костюме, много шутил и улыбался, а его супруга была в одном из любимых летних платьев-рубашек.

Король Чарльз и королева Камилла на выставке цветов в Челси / Фото: Associated Press

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