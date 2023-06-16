В сатиновом платье и лабутенах: норвежская кронпринцесса Метте-Марит посетила детский центр

Королевская пара появилась в лаконичных образах, которые уже носили ранее.
Норвежский кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит посетили старейший молодежный центр Осло, Хаммерсборг. Центр празднует 70 лет с момента основания, поэтому пара приняла участие в праздничном мероприятии.
Молодежный клуб насчитывает около 150 детей, которые его посещают. В клубе есть мастерская для занятий по интересам, музыкальный зал и студия, игровая комната и небольшой спортзал.
Для визита в это заведение Хокон надел классический темно-синий пиджак в клетку, брюки и голубую рубашку. Метте-Марит надела сатиновое платье с рукавами три четверти в гороховый принт от byTiMo, которое дополнила туфлями-лодочками от Christian Louboutin. Оба этих наряда принц и прицесса уже надевали ранее.
Центр супруги посещали, пока король и королева Норвегии отправились с государственным визитом в Данию к королеве Маргрете II. В день прибытия в Копенгаген с королем случилась неприятность - поднимаясь по ступенькам, он споткнулся и упал просто перед ногами королевы Дании.
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