В сдержанном образе и с массивным колье на шее: королева Матильда сходила на выставку
Королева Бельгии выбрала сдержанный образ для визита на выставку.
Матильда на днях побывала на выставке «Стефан Ванфлетерен. Морские зарисовки» в Музее изящных искусств в Генте.
Там были представлены ранее не публиковавшиеся фотографии известного фотографа Ванфлетерена, а также работы других художников, увлеченных морем, таких как Де Кордье, Энсор и Ван де Вельде.
Королева облачилась в темный блейзер от Dries Van Noten и брюки от этого же бренда, а в руках держала клатч от Voort Studio. Ее образ завершало крупное колье и серьги от Giorgio Armani, классическая укладка и легкий макияж на лице.
