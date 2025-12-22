ТСН в социальных сетях

Общество
26
1 мин

В сдержанном образе и с массивным колье на шее: королева Матильда сходила на выставку

Королева Бельгии выбрала сдержанный образ для визита на выставку.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда на днях побывала на выставке «Стефан Ванфлетерен. Морские зарисовки» в Музее изящных искусств в Генте.

Там были представлены ранее не публиковавшиеся фотографии известного фотографа Ванфлетерена, а также работы других художников, увлеченных морем, таких как Де Кордье, Энсор и Ван де Вельде.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева облачилась в темный блейзер от Dries Van Noten и брюки от этого же бренда, а в руках держала клатч от Voort Studio. Ее образ завершало крупное колье и серьги от Giorgio Armani, классическая укладка и легкий макияж на лице.

Ранее мы показывали, какую рождественскую открытку в этом году представила бельгийская королевская семья.

26
