В сдержанном сером костюме: королева Летиция посетила рабочую встречу во дворце

Королева Летиция продолжает работать над тем, чтобы оказать помощь пострадавшим от наводнения в Валенсии и ближайших регионах.

После визита монархов в Пайпорту, где Летиция и король Филипп VI воочию увидели последствия стихийного бедствия, королева вернулась в Мадрид и приступила к работе с различными организациями, которые могут помочь людям.

Мы уже показывали, что королева встречалась с Красным Крестом, Испанской ассоциацией по борьбе с раком, Испанской федерацией редких заболеваний, психического здоровья и Испанским комитетом представителей людей с ограниченными возможностями.

Встречи королевы с национальными общественными организациями продолжаются. И в Instagram королевской семьи Испании показали новые снимки.

(листайте фото вправо)

"Ее Величество приняла во дворце Сарсуэла представителей НПО и платформ, занимающихся базовым уходом за пострадавшими, таких как Cáritas Española, Европейская сеть по борьбе с бедностью и социальной изоляцией в испанском государстве, Платформа волонтеров Испании и Постоянная комиссия Платформы третьего сектора, Испанская детская платформа и Красный Крест. Королева с самого начала признала и высоко оценила работу, проделанную этими организациями, и указала на необходимость продления этой поддержки с течением времени до тех пор, пока это необходимо", - говорится в сообщении в Instagram.

На совещание королева Летиция приехала в сером костюме, с лаконичным макияжем на лице и волосы распустила. Она внимательно слушала доклад и принимала участие в оживленной беседе.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Из-за наводнений в Испании в результате которого погибло более 200 людей и множество еще числятся пропавшими без вести, королева Летиция отменила все рабочие мероприятия на ближайшее время.

Читайте также: